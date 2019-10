Hauptstraße in Troisdorf-Spich : Polizei fahndet nach mutmaßlichem Autodieb

Troisdorf Nach einem Autodieb, der im August an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich unterwegs war, sucht die Polizei nun mit Fotos aus der Kameraüberwachung einer Tankstelle. Dort hatte der Tatverdächtige den gestohlenen Wagen betankt, ehe er ohne zu zahlen davonfuhr.

Ein Autodieb war am 27. August an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde dort ein Mitsubishi Colt von einem Firmengelände gestohlen. Wenig später fuhr ein Verdächtiger mit diesem Fahrzeug zu einer Tankstelle an der Echternacher Straße, tankte und flüchtete ohne zu bezahlen mit dem gestohlenen Auto.