Urkunde für beispielhafte Entwicklung : Neues Troisdorfer Bahnhofsgebäude ist eingeweiht

Troisdorf Das neue Empfangsgebäude des Troisdorfer Bahnhofs, in das die Ferox Immobiliengruppe rund 20 Millionen Euro investiert hat, ist offiziell eingeweiht worden. NRW-Ministerin Ina Scharrenbach würdigt dessen Bedeutung.

Nach einer zweieinhalb Jahre währenden Abriss- und Neubauphase ist das neue Troisdorfer Bahnhofsgebäude seit dem Sommer schon im Alltag angekommen. Das belegt alltäglich das rege Treiben in und rund um den fünf Etagen in die Höhe gewachsenen Neubau. Jetzt ist das neue Empfangsgebäude des Bahnhofs, in das die Ferox Immobiliengruppe rund 20 Millionen Euro investiert hat, auch offiziell eingeweiht. Zum Festakt erschien am Dienstagabend auch Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Land Nordrhein-Westfalen. Und die attestierte: "Bahnhof- und Bahnflächenentwicklung in Troisdorf sind beispielhaft".

Aus Sicht des Landes sei der Stadt Troisdorf in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler Ferox und der BahnflächenEntwicklungsGesellschaft (BEG) mit dem Bahnhof eine vorbildliche Gesamtleistung gelungen, so Scharrenbach. Dafür überreichte sie Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski und Ferox-Geschäftsführer Kevin Egenolf die Urkunde der Landesinitiative "Bauland an der Schiene". Diese würdigt die Integrationsleistung am Standort Bahnhof: Die Schaffung eines neuen, attraktiven städtebaulichen Tors zu Stadt, die Stärkung des Dienstleistungs- und Wirtschaftsstandortes mit verschiedenen Gewerbetreibenden in zentraler Lage sowie die hervorragende Verzahnung von Stadtentwicklung und engagiert modernisierter Mobilitätsschnittstelle.

Info Unterstützung von Land und Bahn Das Land Nordrhein-Westfalen bietet Städten und Gemeinden eine Reihe von "Bau.Land.Bahn"-Unterstützungsmöglichkeiten an, die in anderen Bundesländern nicht existieren. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG wurde die Tochtergesellschaft BEG ins Leben gerufen, die seit 2012 dafür zuständig ist, nicht mehr betriebsnotwendige Bahnliegenschaften im Sinne der Stadt Troisdorf nutzbar zu machen. In Abstimmung mit der Stadt wurden Grundlagen für den Verkauf von Grundstücken geschaffen (Rückbaugutachten, Verlagerung von Bahntechnik, Bodenuntersuchungen und Wertermittlung). Aus dem gemeinsamen Investorenauswahlverfahren ging die Ferox Projektentwicklungsgesellschaft hervor, die ihren Entwurf nun erfolgreich umgesetzt hat.

Ina Scharrenbach gratulierte zu einer "herausragenden Gewerbeimmobilie in herausragender Lage". Troisdorf ist die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, die von der Initiative mit dem Prädikat "beispielhaft" ausgezeichnet wurde.

Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski berichtete, dass der Weg hin zum neuen Bahnhof ein langer war. Die Kommune habe seit 20 Jahren versucht, etwas Neues zu schaffen, um den Bahnhof als "Entrée zur Stadt" für täglich 12 000 Menschen einladender zu gestalten. Mit dem Bahnhofsneubau seien die städtischen Entwicklungsambitionen aber noch lange nicht beendet, bekräftigen Jablonski und die anderen Beteiligten. Nächste Projekte seien schon in Planung. So steht nach ihren Worten der Bereich auf der anderen Seite der Gleise im Fokus. Konkret, die rückwärtige Ertüchtigung von Bahnflächen und die Schaffung eines ansprechenden städtebaulichen Interieurs zur Schiene auch auf der innenstadtfernen Seite an. Als ein weiterer wichtiger Beitrag zum verbindenden Umgang mit der städtebaulichen Barrierewirkung der Gleise.