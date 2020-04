Wasserrohrbruch : Feuerwehr zieht Wagen aus Straßenloch in Siegburg

Nach einem Wasserrohrbruch stand eine Straße in Siegburg-Kaldauen großflächig unter Wasser. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Am späten Mittwochabend sorgte ein Wasserrohrbruch in Siegburg-Kaldauen für einen Einsatz der Feuerwehr. Ein Auto drohte in einem Loch auf der stark überfluteten Straße zu versinken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Nach einem Wasserrohrbruch musste die Feuerwehr am späten Mittwochabend nach Siegburg-Kaldauen ausrücken, um dort ein Auto in einem Loch zu bergen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf telefonische Anfrage des GA am Vormittag mitteilte, hatte ein starker Rohrbruch in einem benachbarten Wohnhaus um 22.30 Uhr dafür gesorgt, dass unterhalb der Fahrbahn eine Fläche von rund anderthalb bis zwei Quadratmetern ausgespült worden war.