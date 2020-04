Weniger Neuinfektionen : Rhein-Sieg-Kreis bereitet Öffnung des Bürgerservice vor

Rhein-Sieg-Kreis „Nicht zu früh übermütig werden“, warnt Landrat Sebastian Schuster angesichts der Lockerungen der Corona-Auflagen. So plant er auch eine sorgsam abgewägte Öffnung der Verwaltung für Publikumsverkehr. Die Fallzahlen in den Kommunen gehen unterdessen zurück.

Die Lockerung der Corona-Beschränkungen sorgt dafür, dass auch auf den Straßen der Kreisstadt wieder mehr Leben herrscht. „Man darf nicht zu früh übermütig werden“, warnte Landrat Sebastian Schuster am Dienstag bei einer Telefon-Pressekonferenz. Es sei wichtig, dass die Reproduktionsrate nicht wieder ansteige. „Es ist noch zu früh zu bewerten, was die aktuellen Lockerungen bewirken.“

Kontakt mit Bürgern nur unter Auflagen

Laut Schuster soll der persönliche Bürgerservice am Montag, 4. Mai, wieder anlaufen, allerdings nur mit Termin. Bürgerkontakt gibt es vor allem in den Straßenverkehrsämtern, im Ausländeramt und im Sozialamt.

Vor dem Kreishaus und an den Außenstellen wird laut Schuster ein Sicherheitsdienst den Zugang kontrollieren. Die Bürger sollen eine Terminbestätigung bekommen, die sie vorzeigen müssen. Termine sind ab Mai montags bis donnerstags zwischen 7.30 und 17.30 Uhr und freitags zwischen 7.30 und 13.30 Uhr möglich.

Die Zahl der Verstorbenen ist mit 15 in Sankt Augustin am höchsten, wo sich zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter des Altenheims St. Monika mit Sars-CoV-2 infiziert hatten.

In Hennef, Königswinter, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Siegburg und Wachtberg ist bisher niemand an den Folgen von Covid-19 gestorben. Aktuell gilt in Ruppichteroth auch niemand als krank, insgesamt gab es nur zehn bestätigte Fälle – der Spitzenplatz im Kreis.