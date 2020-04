Station evakuiert : Brennendes Bett in Bonner LVR-Klinik ruft Feuerwehr auf den Plan

In der LVR-Klinik am Kaiser-Karl-Ring ist die einzige Bonner Psychiatrie untergebracht. (Archivfoto). Foto: Volker Lannert

Bonn Weil ein Bett in einem Patientenzimmer in Flammen stand, musste am späten Mittwochabend eine Station der psychiatrischen Klinik des LVR in der Bonner Nordstadt evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Wie Einsatzleiter Jörg Schneider dem GA vor Ort sagte, war die Feuerwehr um 21.06 Uhr zu einem Brand in der Klinik am Kaiser-Karl-Ring gerufen worden. Als die Wehrleute vor Ort eintrafen, hatte das Pflegepersonal die betroffene Station bereits evakuiert und die Patienten auf den Vorplatz der Klinik geführt. Insgesamt wurden 15 Personen evakuiert. Eine Person wurde leicht verletzt.