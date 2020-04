Polizeieinsatz in Siegburg : Autofahrer schläft mit über drei Promille am Steuer ein

Autofahrer schläft mit über drei Promille am Steuer ein

Polizeieinsatz in Siegburg

Die Polizei musste am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer wecken, der am Steuer eingeschlafen war. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Siegburg In Siegburg ist ein 51-Jähriger am Mittwochabend auf dem „Siegdamm“ hinter dem Steuer seines Wagens eingeschlafen. Erst die Polizei konnte den Autofahrer wecken, dessen Alkoholtest einen Wert von mehr als drei Promille aufwies.

Eine etwas andere Form der Trunkenheitsfahrt beging ein 51-jähriger Mann am Mittwochabend in Siegburg. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Streife um 21.30 Uhr zu einem Ford Fiesta gerufen, der mit ausgeschaltetem Motor auf dem „Siegdamm“ aufgestellt war. Hinter dem Steuer des Wagens saß der Mann und schlief, neben sich eine beinahe geleerte Wodka-Flasche. Ein Atemalkoholtest des 51-jährigen Mannes aus Sankt Augustin-Niederpleis ergab einen Wert von über drei Promille.

Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sowie das Auto sichergestellt. Auf die frischen Unfallspuren an seinem Pkw angesprochen, erklärte der Mann, dass diese aus seiner Garage stammten. Weil jedoch nicht alle Schäden am Ford Fiesta so plausibel zu erklären waren, ist nicht auszuschließen, dass sich während der Fahrt des Mannes zum „Siegdamm“ noch weitere Unfälle ereignet haben könnten.