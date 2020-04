Iraker soll Taxifahrer bedroht haben : 24-Jähriger steht erneut in Bonn vor Gericht

Bonn/Lohmar Ein 24-jähriger Iraker steht voraussichtlich ab Mai ein zweites Mal in Bonn vor Gericht. Er soll im vergangenen September in Lohmar zwei Taxifahrer bedroht haben. Im Prozess geht es auch darum festzustellen, ob er die Taten im Zustand verminderter Schuldfähigkeit beging.

Vor knapp anderthalb Jahren entschied ein Bonner Richter, die Unterbringung eines mittlerweile 24-jährigen irakischen Kriegsflüchtlings in einem psychiatrischen Krankenhaus sei nicht angezeigt. Im vergangenen Spätsommer ist der Mann, der mit 19 Jahren nach Deutschland kam, allerdings erneut auffällig geworden, und so steht demnächst ein weiteres Verfahren an. Fünf Taten werden dem jungen Mann zur Last gelegt, alle sollen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen worden sein.

Trotz eines exzellenten Starts in Deutschland behielt wohl die psychische Erkrankung die Oberhand. Einem logischen Plan scheinen die Taten jedenfalls nicht zu folgen: Am frühen Morgen des 9. September hatte eine 29-Jährige gerade in einem Taxi vor dem Gartencenter an der Donrather Kreuzung in Lohmar Platz genommen.