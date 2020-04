Unfall auf der Bonner Straße : 22-Jähriger übersieht einfahrendes Auto auf Siegburger Kreuzung

Siegburg Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Bonner Straße in Siegburg ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Es entstand lediglich Blechschaden.

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr ist es auf der Bonner Straße in Siegburg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wollte ein 22-jähriger Mazda-Fahrer rechts in Richtung der Frankfurter Straße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache hatte er dabei einen Renault Mégane übersehen und fuhr in ihn hinein.