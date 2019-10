Geld und Gold in Blechkiste : Amtsgericht Siegburg stellt Verfahren wegen Unterschlagung gegen 63-Jährigen ein

Siegburg Mit einer Einstellung endete das Verfahren gegen einen 63-jährigen Mann aus Troisdorf, der vor dem Siegburger Amtsgericht wegen Unterschlagung angeklagt war.

Zu viele Argumente sprachen für den Angeklagten, dem das vermeintliche Opfer eine Blechkiste mit 35 000 Euro in bar und rund fünf Kilogramm Gold in Barren geschenkt haben könnte. So forderte bereits die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens, dem sich das Gericht und die Verteidigung letztlich anschlossen.

Der Angeklagte ließ sich zu den Vorwürfen ausführlich ein: Er habe im vergangenen Jahr seinen damals 82-jährigen Vereinskameraden in dessen Haus in Neunkirchen-Seelscheid besucht und den alten Mann in seinen Exkrementen am Boden liegend aufgefunden. Einen Arzt wollte der Mann nicht, worauf der Troisdorfer den Mann versorgte, Medikamente beschaffte und ihm auch über mehrere Tage Essen brachte. Als der alte Mann sich halbwegs erholt hatte, habe er ihn auf die erste Etage geschickt, um dort eine Aluminiumkiste zu holen.