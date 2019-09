Bauarbeiten in den kommenden Tagen : Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A3 bei Siegburg

Bauarbeiten in den kommenden Tagen

Siegburg. An diesem Wochenende finden auf der A3 zwischen Lohmar und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg Bauarbeiten statt. Die Engpässe bestehen am Samstag, Sonntag und Montag.

An diesem Wochenende und am Montag wird die A3 zwischen der Anschlussstelle Lohmar und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg weiter saniert. Aus diesem Grund stehen nach Angaben von Straßen NRW den Autofahrern in beiden Fahrtrichtungen nur zwei der drei Fahrspuren zur Verfügung.