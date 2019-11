Fahrbahnschaden : Zwei Spuren auf der A3 in Richtung Köln gesperrt

Zwei Spuren auf der A3 in Richtung Köln gesperrt

Bonn Aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Fahrbahnschadens wurden am Donnerstagmittag zwei Fahrspuren auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar in Richtung Köln gesperrt.

Mindestens bis zum Donnerstagabend sind auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar in Richtung Köln zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW am Donnerstagmittag mitteilte, sind zuvor plötzlich Schäden an der Fahrbahn aufgetreten, die eine sofortige Sperrung notwendig machten.