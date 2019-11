Evonik in Niederkassel : Unbekannte stehlen Werkzeug, 5000 Meter Kabel und Lkw

Niederkassel Unbekannte Täter sind auf das Gelände von Evonik in Niederkassel eingebrochen und haben unter anderem 5000 Meter Elektrokabel gestohlen. Zum Transport ihrer Beute stahlen die Einbrecher zudem einen Lkw. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen sind bisher unbekannte Täter auf das Evonik-Gelände in Niederkassel eingebrochen. Dazu durchtrennten sie laut Mitteilung der Polizei das Torschloss und gelangten so auf das Betriebsgelände. Dort gingen sie zielgerichtet auf die Werkzeugcontainer zu und brachen deren Vorhängeschlösser auf.

Um ihre Beute zu transportieren, stahlen sie einen abgestellten roten Lkw Renault Master mit Planenverdeck. Die Schlüssel zum Firmenfahrzeug fanden sie in einem verschlossenen Bürocontainer in unmittelbarer Nähe. Wie die Täter in den Container gelangten, ist noch unklar. Mit ihrer Beute fuhren sie durch die aufgebrochenen Tore vom Betriebsgelände und in Richtung Feldmühlestraße davon. Anhand der Reifenspuren ist davon auszugehen, dass der Weg zwei Mal zurückgelegt wurde. Der Wert der bislang bekannten Beute beträgt über 10.000 Euro.