Großeinsatz der Feuerwehr : Chemikalie in Niederkassel sollte Maulwürfe vertreiben

Niederkassel Bei der dampfenden Chemikalie, die am Freitagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz in Niederkassel geführt hatte, handelt es sich um Mittel, mit dem Maulwürfe vertrieben werden können. Bei unsachgemäßer Behandlung kann es zu Explosionen führen.

Da hat einer offensichtlich eine Menge Maulwürfe in seinem Garten. Ein rauchender Behälter mit Calciumcarbid rief am Freitagabend die Feuerwehr auf den Plan. Einen ganzen Kanister mit Calciumcarbid hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhaus an der Niederkasseler Rathausstraße am Haus gelagert, was erst mal nicht verboten ist, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Wenn das Granulat oder die Brocken indes mit Wasser in Berührung kommen, so zersetzt es sich zu Ethin und Calciumhydroxid. Es raucht stark und stinkt dazu sehr.