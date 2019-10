Ursache bislang unbekannt : Stromausfall legt Wasserversorgung in Niederkassel lahm

Stromausfall legt Wasserversorgung in Niederkassel lahm

Das Wasserwerk in Niederkassel: Ein Stromausfall sorgt am Mittwochmorgen für Probleme bei der Wasserversorgung.

Niederkassel Teile von Niederkassel sind am Mittwochmorgen von einem Stromausfall betroffen. Da dies auch Auswirkungen auf das Pumpensystem des Wasserwerks hat, kommt es derzeit darüber hinaus zu Problemen bei der Wasserversorgung.

Ein Stromausfall in Niederkassel hat seit dem Mittwochmorgen auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung in einigen Haushalten. Wie die Stadt gegen 7.50 Uhr auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, kam es am Morgen zu einem Ausfall im Stromnetz. Die Ursache dafür ist noch unklar.