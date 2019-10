Feuerwehr-Einsatz : Bagger beschädigt Gasleitung auf Großbaustelle in Rheidt

Foto: Dieter Hombach Auf der Großbaustelle an der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt.

Niederkassel Am Donnerstagvormittag hat ein Bagger auf der Großbaustelle an der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt eine Gasleitung beschädigt. Die Polizei ließ daraufhin die Baustelle komplett räumen. Die Feuerwehr arbeitet aktuell daran, die Leitung wieder abzudichten.

Ein fauliger Gasgeruch lag am Morgen über der Großbaustelle an der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt. Ein Bagger hatte laut Aussage der Einsatzkräfte kurz vor 9.30 Uhr bei Ausschachtungsarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte die Leitung schnell wieder zu schließen, so dass bereits kurz nach 10 Uhr keine Gefahr mehr für die Arbeiter und Anwohner rund um die Baustelle bestand.

Vor und hinter der Baustelle wurde die Marktstraße komplett gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Gasleck schnell wieder schließen. Foto: Dieter Hombach