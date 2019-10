Vorfall in Niederkassel : Freund nach Fund von Schwerverletzter festgenommen

Foto: Benjamin Westhoff Die Mordkommission der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild).

Niederkassel Am Rheinufer in Niederkassel ist am frühen Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Die Polizei hat mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen, es soll sich um den Freund der 29-Jährigen handeln.

Von Bettina Köhl und Jonathan Kemper Redakteurin Bonn

Nachdem am Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau am Rheinufer bei Niederkassel gefunden wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Beamten von Montagvormittag soll es sich dabei um den Freund der 29-Jährigen handeln.

Die schwer verletzt Frazu war am Sonntag gegen 4.50 Uhr im Bereich der Nato-Rampe am Rheinufer zwischen Niederkassel-Ort und Rheidt gefunden worden. Die 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Laut Polizeisprecher Frank Piontek sei die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Im Laufe der Ermittlungen am Sonntag habe sich der Tatverdacht gegen den 24-jährigen Freund verdichtet, teilt die Polizei mit. Als er mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde, hätte er eingeräumt, seine Freundin im Streit geschlagen und so schwer verletzt zu haben. Der 24-Jährige hatte nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen selbst die Rettungsleitstelle informiert, dass er seine Freundin in dem Zustand aufgefunden habe.