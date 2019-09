Polizei vermutet Brandstiftung : Erneut Fahrzeug in Lohmar ausgebrannt

Erneut Fahrzeug in Lohmar ausgebrannt

Nach wiederholtem PKW-Brand in Lohmar wird Brandstiftung vermutet.

Lohmar Zum wiederholten Male stand im Lohmarer Stadtteil Neuhonrath ein Fahrzeug in Flammen. Da es das Ersatzauto der Personen war, deren Auto bereits vor wenigen Tagen ebenfalls ausbrannte, vermutet die Polizei Brandstiftung und sucht nun nach Zeugen.

Vor neun Tagen brannte im Lohmarer Stadtteil Neuhonrath mitten in der Nacht ein geparktes Fahrzeug aus. An - bis auf wenige Meter - derselben Stelle kam es in der Sonntagnacht erneut zu einem PKW-Brand. Um 2.45 Uhr wurde der Löschzug aus dem benachbarten Wahlscheid alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, stand nicht nur der gemeldete VW Polo im Vollbrand, auch die Fahrbahn der Wohnstraße glich im betreffenden Abschnitt einem Flammenteppich. Der Geruch ließ auf Benzin als Ursache schließen.