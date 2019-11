Youtube-Gewinnspiel : Verein aus Hennef hat Chance auf 10.000 Euro

Ein geregelter Schulbesuch kann Kindern in Afrika eine Zukunftsperspektive bieten (Symbolfoto). Foto: GA

Hennef Die Hilfsorganisation „Häuser für Waisenkinder“ hat es in die engere Auswahl eines Youtube-Gewinnspiels geschafft und kann 10.000 Euro gewinnen. Bis Freitag kann der Verein aus Hennef noch unterstützt werden.

Der Verein „Häuser für Waisenkinder“ aus Hennef hat an einem Gewinnspiel des Youtubers „Lets-Bastel“ teilgenommen und nun die Chance auf 10.000 Euro. Noch bis Freitag kann an der Abstimmung teilgenommen und der Verein mit einer Stimme unterstützt werden. Die Initiative muss sich gegen neun weitere Bewerber durchsetzen. Mit dem Geld möchte sie den Bau eines neuen Schulgebäudes in Kenia vorantreiben.