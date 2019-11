Verluste in Millionenhöhe : Wirtschaftsplan in Hennef schließt erneut mit Defizit ab

HENNEF. Die Hennefer Stadtbetriebe schreiben rote Zahlen. Für die Deckung der Kosten des Wirtschaftsplans fehlen Erlöse aus Grundstücksverkäufen.

Seit einigen Jahren wird es für die Hennefer Stadtbetriebe zunehmend schwieriger, im Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr kostendeckend zu arbeiten. Der Hennefer Wirtschaftsausschuss beschloss am Dienstagabend mehrheitlich bei einer Gegenstimme der Grünen und einer Enthaltung der Linken den von den Stadtbetrieben vorgelegten Wirtschaftsplan für die Jahre 2020 und 2021. Für das kommende Jahr schließt er mit einem Verlust in Höhe von 1.101.617 Euro und 2021 mit einem Verlust in Höhe von 1.132.636 Euro ab. Laut Klaus Barth, Vorstand der Hennefer Stadtbetriebe, wird dieser Verlust aus dem Gesamtabschluss der Hennefer Stadtbetriebe mit all ihren Sparten gedeckt.