Hennef : Einbrecher stehlen Klassenkassen aus Musikschule

Hennef Mehrere Klassenkassen sowie das Geld für geplante Klassenfahrten haben noch unbekannte Täter aus der Musikschule in Hennef gestohlen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Noch unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende Klassenkassen aus der „Schule in der Geisbach“ in Hennef gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlichen sich die Einbrecher vermutlich am Freitagabend, 8. November, in das unverschlossene Gebäude, gingen offenbar gezielt zum Lehrerzimmer der Musikschule und brachen die Tür auf.