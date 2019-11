TV-Sendung zu Daniel Schreiner : Wurde Student aus Hennef Opfer eines Gewaltverbrechens?

Foto: Polizei Noch immer ist unklar, warum Daniel Schreiner aus Hennef in der Nacht zum 9. Januar 2011 schwer verletzt am Randstreifen des Autobahnkreuzes Bonn-Nord lag.

Bonn/Hennef Daniel Schreiner wurde im Januar 2011 am Rande des Autobahnkreuzes Bonn-Nord schwer verletzt und ohne Erinnerung aufgefunden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen. In einer TV-Sendung am Mittwoch erhoffen sich Eltern und Ermittler Hinweise zum Tathergang.

Von Vanessa Rheinschmidt

Was ist Daniel Schreiner zugestoßen? Seit 2011 beschäftigt der mysteriöse Fall die Polizei. Die ZDF-Sendung „Hallo Deutschland!“ berichtet am 6. November ab 17.10 Uhr über das mutmaßliche Gewaltverbrechen. Von der Ausstrahlung erhofft sich die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise, die dazu beitragen, den Fall nach den langjährigen Ermittlungen aufzuklären. Auch Daniel's Eltern möchten Gewissheit über das Schicksal ihres Sohnes und bieten für sachdienliche Hinweise 10.000 Euro.

War es ein Unfall? War es eine gezielte Straftat? Mittlerweile steht fest: Daniel Schreiner hat am 9. Januar 2011 um 2.36 Uhr die Diskothek „Klapsmühle“ auf den „Kölner Ringen“ alleine verlassen. Nur 28 Minuten später wurde er mit schweren Verletzungen auf einem Seitenstreifen des Autobahnkreuzes Bonn-Nord gefunden. Der damals 23-Jährige erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma und ist seither ein Pflegefall.

Der Tathergang ist nach wie vor unklar. Erste Vermutungen, Daniel Schreiner sei bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, bestätigten sich im Laufe der Ermittlungen nicht. Polizeihauptkommissar Hartmut Schremmer geht von einer Gewalttat aus.

Der Kriminalfall war bereits 2011 Thema bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Die Ermittler und Daniel’s Mutter hatten in der ZDF-Sendung um Unterstützung der Fernsehzuschauer gebeten. Mehr als 100 Hinweise aus der Region erhielten sie im Anschluss an die Sendung. Bis heute ist der Fall um Daniel Schreiner jedoch nicht gelöst. Die Ermittlungen dazu führt die Polizei Köln.