Kulturprogramm 2020 : Das gibt es im kommenden Jahr im Hennefer Kur-Theater

Hennef Es war ein voller Erfolg und findet daher 2020 erneut statt: „Kunst gegen Bares - die offene Bühne für künstlerische Darbietungen aller Art“. Das Kur-Theater in Hennef stellt sein Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2020 vor.

Es war ein voller Erfolg und findet daher am 3. Februar und 4. Mai 2020 zum dritten und vierten Mal statt: „Kunst gegen Bares - die offene Bühne für künstlerische Darbietungen aller Art“. „Beim ersten Mal waren 50 Zuschauer da, beim zweiten Mal schon 110“, sagte Ingo Teusch zu dem Abend, an dem sich junge Musiker, Kabarettisten, Zauberer, Tänzer oder Geschichtenerzähler jeweils für zehn Minuten präsentieren können.

Viele Vorstellungen jetzt schon ausverkauft

Besonders am Herzen liegt dem Organisator das Konzert „Musik statt Müll“ am Mittwoch, 15. Januar. Das Orchester „La Cateura“ spielt an diesem Abend auf selbst gebauten, aus Müll recycelten Instrumenten. Der Auftritt habe sich spontan ergeben, denn das Orchester aus Asuncion in Paraguay ist derzeit auf Tournee in Spanien und Frankreich.