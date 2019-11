Durchsuchung in Bröl : Zoll durchsucht Cannabisplantage in Hennef

Zoll durchsucht Cannabisplantage in Hennef

Durchsuchung in Bröl

In Hennef-Bröl haben Einsatzkräfte von Zoll und Polizei eine Cannabisplantage im alten Bahnhofsgebäude durchsucht. Foto: Nicolas Ottersbach

Hennef In Hennef-Bröl wird zurzeit eine Cannabisplantage mit rund Tausend Pflanzen durchsucht. Die Anlage befindet sich im ehemaligen Bahnhof des Orts.

Einsatzkräfte von Polizei und Zoll sind am Donnerstagmorgen in Hennef im Einsatz. Im ehemaligen Bahnof in Bröl haben Ermittler eine große Cannabisplantage mit rund Tausend Pflanzen entdeckt. Bei der Durchsuchung, die seit 6 Uhr läuft, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Anlage zieht sich über drei Stockwerke und ist mit einer Lüftungsanlage und Wärmelampen professionell ausgestattet, wie Einsatzkräfte vor Ort mitteilten. Der Hinweis auf die Plantage kam nach GA-Informationen aus dem europäischen Ausland. Hinter der Plantage soll nach ersten Erkenntnissen eine Gruppe aus dem südosteuropäischen Ausland stecken.