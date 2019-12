Fund in Gewerbegebiet : 2500 Cannabispflanzen in Hennef entdeckt

Ermittler der Polizei haben im Hennefer Gewerbegebiet eine Cannabis-Plantage entdeckt. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Hennef Es ist der zweite Fund innerhalb weniger Tage: Am Montag hat die Polizei eine riesige Cannabisplantage in Hennef entdeckt. Die Beamten fahnden nach den unbekannten Betreibern.

Es ist die zweite große Cannabis-Plantage, die die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis innerhalb weniger Tage in Hennef entdeckt hat. Aufgrund eines Hinweises sind die Ermittler des Kriminalkommissariats 3 am Montag im Auftrag der Bonner Staatsanwaltschaft in eine leerstehende Fabrikationshalle an der Reisertstraße in Hennef eingedrungen. In der Halle fanden die Polizisten eine Cannabis-Plantage mit mehr als 2500 Pflanzen.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Zollfahnder eine Plantage mit 1000 Pflanzen in einem historischen Gebäude in Bröl identifiziert, die einen Straßenverkaufswert von etwa 500.000 Euro erbracht hätte. Auch die Fabrikhalle im Gewerbegebiet war laut Polizeibericht aufwändig mit professionellen Beleuchtungs- und Belüftungsanlagen ausgestattet, um für die Cannabispflanzen, die in circa vier Wochen erntereif gewesen wären, eine optimale Umgebung zu schaffen.