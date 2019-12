22-Jähriger verliert Kontrolle über Auto : Stau nach Unfall auf der B8 in Hennef Richtung Uckerath

Zu einem Unfall ist es am Dienstag im Uckerather Ortsteil Bierth gekommen. Foto: Christof Schmoll

Hennef-Uckerath Auf der B8 in Uckerath ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Ein 22-Jähriger hatte in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW verloren und drei Bäume umgerissen. Die Feuerwehr Hennef beseitigt derzeit die Bäume, es kommt zu langem Rückstau.

Zu einem Unfall ist es am Dienstag in Hennef-Uckerath gekommen. Nach Informationen von vor Ort hatte ein 22-Jähriger in einer leichten Linkskurve auf der B8 Richtung Rheinland-Pfalz gegen 16 Uhr die Kontrolle über seinen BMW verloren. Dann sei er auf die Bordsteinkante geraten.

Dabei kollidierte er mit drei Bäumen, die bei dem Zusammenprall umgerissen wurden. Ein vierter Baum stoppte seine Fahrt. Die Feuerwehr Hennef musste die betroffenen Bäume schließlich beseitigen.

