Pkw fährt bei Uckerath auf Bus auf : Vier Schulkinder bei Unfall mit Schulbus verletzt

Hennef Bei einem Unfall in Hennef-Uckerath sind am Dienstag mehrere Schulkinder verletzt worden. Ein Pkw war auf den Schulbus aufgefahren.

Bei einem Unfall in Hennef-Uckerath sind am Dienstagnachmittag vier Kinder in einem Schulbus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, zogen die Schulkinder, alle im Alter von zehn Jahren, leichte Verletzungen davon.