Strukturförderprogramm Bergisches Rheinland : Zwölf Projekte aus dem Rhein-Sieg-Kreis bei Regionale 2025

Rhein-Sieg-Kreis. Die Vorbereitungen laufen seit mehr als zwei Jahren. Zahlreiche Projektideen für das Strukturförderprogramm Regionale 2025 Bergisches Rheinland sind bislang erarbeitet worden. In gut zwei Wochen soll für das erste Projekt, den Innovation Hub Bergisches Rheinland (IHBR) in Gummersbach, der Bewilligungsbescheid übergeben werden.

Er ist damit eines von zwei Regionale-Projekten, bei dem die Finanzierung bereits geklärt ist. Und er wird laut Kreiswirtschaftsförderer Hermann Tengler auch in den Rhein-Sieg-Kreis ausstrahlen. Wie er im Kreis-Wirtschaftsausschuss mitteilte, erhält der Innovation Hub, wo mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt werden, eine Außenstelle in Windeck – bei der Firma WMV am B 7-Campus. „Damit haben wir auch ein A-Projekt im Rhein-Sieg-Kreis“, so Tengler.

Insgesamt sind rund 150 Ideen im Projektspeicher der Regionale, 30 sind in der aktiven Qualifizierung. Sie kommen aus 28 Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Rhein-Sieg-Kreises. In letzterem umfasst das Gebiet der Regionale 2025 die Kommunen Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Hennef, Eitorf und Windeck. Die Projekte würden stufenweise qualifiziert, so Mehmet Sarikaya, Leiter des Kreisplanungsamts. Unterschieden werden die reine Idee sowie der C-, B-, und A-Status. Während der C-Stempel für Projekte ist, die grundsätzlich zu den Zielen der Regionale passen, werden die Vorhaben im B-Status bereits konkreter und sind mit einer groben Kostenschätzung versehen. Der A-Status gibt schließlich grünes Licht für die Umsetzung.