Hennef : Polizei findet beschädigtes Auto und sucht Unfallstelle

Hennef/Ruppichteroth Ein beschädigtes Auto, ein unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch Medikamenten stehender Mann, aber keine Unfallstelle: Diese Situation fanden Polizisten am Sonntagmittag in Hennef vor.

Wie die Polizei am Montagmittag berichtete, fuhren die alarmierten Beamten zur Anschrift des Fahrzeughalters und fanden dort in der Einfahrt das Auto mit frischen Unfallschäden auf der gesamten Beifahrerseite vor. Den 47-Jährigen trafen die Polizisten ebenfalls an: Er räumte ein, soeben von der Tankstelle nach Hause gefahren zu sein, an einen Verkehrsunfall könne er sich aber nicht erinnern. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von zwei Promille, im Eitorfer Krankenhaus musste der Ruppichterother in der Folge eine Blutprobe abgeben. Möglicherweise, so die Polizei, spielten auch eingenommene Medikamente bei dem Unfall eine Rolle. Dazu wurde dem 47-Jährigen eine weitere Blutprobe entnommen.