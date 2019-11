Amtsübergabe bei der Volkshochschule : Leiterin der VHS Siebengebirge verabschiedet

Königswinter Die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Siebengebirge wurde nach 18 Jahren im Amt in einer Feierstunde im Haus Bachem in den Ruhestand verabschiedet. Viele Politiker würdigten das Wirken der von Hedwig Roos-Schumacher.

„Danke für die vielen Lobesworte, sie machen mich verlegen“, meinte Roos-Schumacher. „18 Jahre – das ist alles so schnell gegangen.“ Sie erinnerte sich schmunzelnd ihres ersten Auftritts in Königswinter. Das war bereits 1996 im Remigiushaus als Referentin des Erzbistums zu einem historischen Thema. 2001 leitete sie dann eine Podiumsdiskussion im Haus Bachem über starke Frauen. „Ich habe Bürgermeister Wirtz widersprochen und gedacht: Die Stelle bekommst du nie…“ Es kam anders. Und nun schloss sich der Kreis.

Wirtz hatte die Stationen von Roos-Schumachers Werdegang nachgezeichnet – vom Lehramts-Studium in Köln über die Promotion im Hauptfach Mittlere und Neuere Geschichte, die Dozentenzeit im Fach Französisch an der VHS Troisdorf-Niederkassel bis zur Referentin für politische Bildung beim Erzbistum Köln und dem Start in Königswinter als VHS-Leiterin bis hin zu leitenden Positionen im Zuge der Neuorganisation der Stadtverwaltung.

Städte übergreifende Zusammenarbeit

Wirtz ging auf die Veränderungen an der VHS ein, die geänderte Rahmenbedingungen erforderlich machten und die durch Roos-Schumacher sehr gut umgesetzt wurden. Lob gab es auch für die Identifizierung der VHS mit beiden Städten: Ob bei Stadtjubiläen oder Städtepartnerschaftsfeiern, die VHS habe stets beigetragen. Zuverlässiger Partner sei sie auch bei der Integrationsarbeit während der Flüchtlingskrise und danach. Die gute Vernetzung der VHS vor Ort, aber auch in überregionalen Gremien strich er heraus; so war Roos-Schumacher auch in Gremien und im Vorstand des VHS-Landesverbandes vertreten.