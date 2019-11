Unfall in Rüttscheid : Zwei Pkw auf der Eduard-Rhein-Straße aufgefahren

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigen die Folgen des Auffahrunfalls auf der Eduard-Rhein-Straße in Königswinter-Rüttscheid. Foto: Ulrich Felsmann

Königswinter Zwei Pkw sind am frühen Freitagabend in Königswinter-Rüttscheid auf der Eduard-Rhein-Straße miteinander kollidiert. Die Straße musste an der Unfallstelle vorübergehend teilweise gesperrt werden.

Am frühen Abend kurz vor 18 Uhr ist es in Königswinter-Rüttscheid auf der Eduard-Rhein-Straße, Einmündung zur Königswinterer Straße, zu einem Auffahrunfall von zwei Pkw gekommen. Nach aktuellem Stand kam dabei keine Person zu Schaden.