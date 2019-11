Geplante Bebauung : Bürger sind mit den Plänen für Oelbergringweg in Ittenbach unzufrieden

Ittenbach Viele Bürger sind mit der geplanten Bebauung am Oelbergringweg in Ittenbach immer noch nicht zufrieden. Das Interesse bei einer Bürgerinformationsveranstaltung war groß.

Hotel soll verschwinden

Rückblick: Geplant waren ursprünglich 17 Wohneinheiten in fünf Einfamilienhäusern und drei Mehrfamilienhäusern, die wiederum als zusammenhängender Komplex mit begrünten Treppenhäusern miteinander in Verbindung stehen sollten. Das Hotel im Hagen soll abgerissen und durch ein kleineres Hotel ersetzt werden.Die überarbeitete Planung sieht nun eine Bebauung mit sechs Einfamilienhäusern und drei Zweifamilienhäusern und weiterhin einem kleinen Hotel vor. Es soll nur in zwei statt bislang in drei Baureihen gebaut werden. Zwei Grünflächen sind vorgesehen. Die eine Fläche wird abgezäunt und als reine Ausgleichsfläche angelegt, die andere kann möbliert werden etwa mit Ruhebänken, Teichanlagen oder anderen passenden Außenanlagen.

"Insgesamt war es uns wichtig, Konflikte auf zu lösen, die sich links und rechts der geplanten Bebauung ergeben können", erklärte Grobe. So sei die ursprüngliche als Block empfundene Bebauung der Mehrfamilienhäuser aufgebrochen worden. "Jetzt kann man zwischen den Häusern hindurch auf die Landschaft schauen", so der Architekt.Die Besucher der Veranstaltung hielten sich mit den unterschiedlichsten Kritikpunkten nicht zurück.

Unmut bei den Bürgern wegen Vorgartenflächen

"Die geplante Bebauung ist geschichtslos", merkte ein weiterer Bürger an. Das Ortsbildprägende rund um den Oelbergringweg würde massiv zerstört. Zudem werde der Umgebungsschutz unmittelbar am Naturschutzgebiet missachtet. Ein anderer Bürger fürchtet einen Präzedenzfall. Würde man an dem Standort die kompakte Bebauung zulassen, wären auch künftig auf noch freien Grundstücken solche "Betonbunker" möglich. "Finden Sie einen Konsens", wandte sich ein Bürger an das Podium. Sonst würden die Bürger nicht davor zurückschrecken, vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zu ziehen.