Vom Sinfonischen Kreisblasorchester Rhein-Erft : So war das Benefizkonzert „Winds of Change“ im CJD

Königswinter Das Sinfonische Kreisblasorchester Rhein-Erft begeisterte mit abwechslungsreichem Benefizkonzert im CJD. Der Abend stand unter dem Titel „Winds of Change“.

„Winds of Change“ – so lautete der Titel des Konzerts des Sinfonischen Kreisblasorchesters Rhein-Erft. Das gleichnamige Stück des amerikanischen Komponisten Randall D. Standridge gab der Aufführung in der gut besuchten Aula der Jugenddorf Christophorusschule (CJD) ihren Namen. Und während der nur durch ein „s“ zu unterscheidende Hit der Band „Scorpions“ den frischen Wind in der Glasnost-Zeit beschreibt, ließ sich Standridge von der Entwicklung der Windenergie in Oklahoma inspirieren – er lässt Schlägel und Holzbläser kleine Windböen über die weite Landschaft hauchen und die Musiker in Fahrt geraten, während der Wind über das Land rast und Turbinen sich drehen. Und „wind instruments“ sind darüber hinaus in englischer Sprache die Blechblasinstrumente. Viel Wind also in der Aula.