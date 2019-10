Tolles Progamm in Königwinter : So war der Erlebnistag im Siebengebirgsmuseum

Königswinter 14 Erlebnismuseen an Rhein und Ruhr machten den letzten Tag der Herbstferien zu einem Erlebnistag für die ganze Familie. Auch im Siebengebirgsmuseum gab es ein vielfältiges Progamm.

Zum Ferienausklang ein Museum zu entdecken, das kann ganz schön spannend sein. Das dachten sich auch die Akteure der 14 Erlebnismuseen an Rhein und Ruhr und machten den letzten Tag der Herbstferien zu einem Erlebnistag für die ganze Familie. Quer durch Nordrhein-Westfalen boten die dem Erlebnisverbund angeschlossenen Museen tolle Sonderaktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Auch das Siebengebirgsmuseum in Königswinter gehört dem Verbund der Erlebnismuseen an. "Die Museumspädagogen haben sich auch bei uns - insbesondere für die Kinder - ein buntes Programm ausgedacht", erklärte Museumsleiterin Sigrid Lange.