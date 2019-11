Nachruf auf ein Königswinterer Original : Hans Remig ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Königswinter Als Büttenredner machte er sich weit über das Siebengebirge hinaus einen Namen. An Allerheiligen ist das Königswinterer Multitalent Hans Remig im Alter von 91 Jahren gestorben.

Als die Siebengebirgsredaktion kürzlich darüber nachdachte, wer für die Porträts über die Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises als Königswinterer Original in Betracht kam, wurde nur ein Name genannt: Hans Remig. Der Artikel kam nur nicht zu Stande, weil die Hauptperson zu diesem Zeitpunkt bereits schwer erkrankt war. An Allerheiligen ist Hans Remig im Alter von 91 Jahren gestorben.