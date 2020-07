Feuer in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr löscht Brand im Wohnpark Oberdollendorf

Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Montag rückte die Feuerwehr in Oberdollendorf aus, um einen Brand zu löschen. Foto: Ralf Klodt

Oberdollendorf In einem Mehrfamilienhaus im Wohnpark Oberdollendorf hat es am Montagmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löscheinheiten aus. Niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr hat am Montagmittag einen Brand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Oberdollendorf gelöscht. Das Feuer in der Wohnung im Wohnpark Oberdollendorf entstand gegen 12.30 Uhr durch ein auf dem Herd stehendes Essen. Die Feuerwehr, die mit mehreren Löscheinheiten ausrückte, teilte mit, dass die Einsatzkräfte die Wohnung gewaltsam öffnen mussten, diese jedoch zur Zeit des Brandes leer war.