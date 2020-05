Einsatz in der Bonner Südstadt : Feuerwehr löscht Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bonner Königsstraße am Pfingstsonntag ging glimpflich aus. Foto: Axel Vogel

Bonn Am Pfingstsonntag rückte die Feuerwehr Bonn zur Königstraße zu einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Keller war dort in Brand geraten. Verletzt wurde aber niemand.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn am Pfingstsonntag alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus in der Königsstraße in der Bonner Südstadt war ein Keller in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein Teil der Anwohner des Zehn-Parteienhauses bereits außerhalb des Gebäudes, aus dem zu dem Zeitpunkt dichter Rauch aus den Kellerfenstern und dem Treppenhaus drang.