Einsatz in Königswinter : Maskierte versuchen Geldautomaten zu sprengen

Königswinter Ein Geldautomat in Königswinter-Stieldorf war in der Nacht zu Montag das Ziel zweiter maskierter Männer. Der Versuch, diesen zu sprengen, misslang jedoch. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In Königswinter-Stieldorf haben in der Nacht zwei maskierte Männer versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie Polizei mitteilt, war zunächst um 2.25 Uhr aufgrund einer vermeintlichen Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass am Geldautomaten der Sparkasse an der Oelinghovener Straße eine Vernebelungsanlage ausgelöst worden war. Diese hatte die Täter offenbar verschreckt, so dass die Männer ohne Beute mit einer schwarzen Limousine in Richtung Oberpleis flüchteten.