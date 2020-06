Feuer in Bonn : Tennishalle in Tannenbusch bei Brand schwer beschädigt

Tannenbusch Bis in die frühen Morgenstunden löschte die Feuerwehr einen Brand in einer Tennishalle. Ein ferngesteuertes Kettenfahrzeug half ihnen erstmals dabei.



Gegen 3.04 Uhr in der Nacht zum Donnerstag wurde die Bonner Feuerwehr zu einem brennenden Mofa in der Hohe Straße alarmiert. Doch als die Wehrleute die Adresse erreichten, hatten die Flammen schon auf die nebenstehende Tennishalle übergegriffen. Die Fassade sowie die tragenden Holzelemente standen in Flammen, berichtet Rainer Franke. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Einsatzleiter Thomas Nelles setzte mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten, Löschrohren, Wärmebildkameras und tragbaren Leitern zur Brandbekämpfung ein. Fotos zeigen, wie schwarzer Rauch aus dem Inneren der Halle drang. Rainer Franke vom Führungsdienst der Feuerwehr erklärte am Morgen gegenüber dem GA: „Bei solchen Einsätzen ist es wichtig, den Rauch und damit auch die Hitze aus den Gebäuden zu bekommen.“

Ferngesteuert und auf Ketten - neues Fahrzeug der Feuerwehr

Bisher hatte die Feuerwehr dafür Hochleistungslüfter eingesetzt, die auf den Fahrzeugen angebracht sind. Nun kam auch das neu angeschaffte „LUF 60“, das kettenbetriebene „Löschunterstützungsfahrzeug“ zum Einsatz. In einem Interview mit dem GA hatte Jochen Stein, Amtsleiter der Feuerwehr und des Rettungsdienstes dieses Fahrzeug so beschrieben: „Im Prinzip ein großer Lüfter auf einem Kettenfahrgestell, der eine Wassernebelwolke erzeugt. Das ferngesteuerte Fahrzeug wollen wir insbesondere bei Bränden in Tiefgaragen einsetzen, die vergleichsweise oft vorkommen und für die Kollegen besonders gefährlich sind.“

Nach der Anschaffung wurde das „LUF60“ erst vor etwa 14 Tagen den Feuerwehrleuten vorgestellt, so Franke: „Die ersten Kollegen haben ihre Unterweisung bekommen. Das Fahrzeug wird ferngesteuert von einem Feuerwehrmann in die verrauchten Gebäude gelenkt.“

Das Spezialgerät ist bis zu zweieinhalb Meter hoch, so schwer wie zwei Kleinwagen und kettenbetrieben wie ein Panzer. Seine Spezialität liegt in der Lüfter-unterstützten Brandbekämpfung mittels Wasser und Schaum, sowie der Be- und Entlüftung großvolumiger Gebäude wie Lagerhallen oder Tiefgaragen.

