Einsatz in der Fritz-Tillmann-Straße : Feuer bricht auf Herd in Bonner Dachgeschosswohnung aus

Die Bonner Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand in der Fritz-Tillmann-Straße ausrücken. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Dienstagabend hat es auf dem Herd einer Dachgeschosswohnung in der Fritz-Tillmann-Straße im Zentrum von Bonn gebrannt. Was den Brand auslöste, ist derzeit unklar.



Die Bonner Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz in die Fritz-Tillmann-Straße in Bonn ausgerückt. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, hatte etwas auf dem Herd der Dachgeschosswohnung Feuer gefangen, was zu einer starken Rauchbildung geführt hat.

Da niemand zu Hause war, musste die Feuerwehr mit einem Schlüssel die Wohnung eindringen. Das Feuer auf dem Herd wurde daraufhin mit einem Handlöschgerät gelöscht. Anschließend wurden das Treppenhaus gelüftet und alle Wohnungen des Hauses überprüft.