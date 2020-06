Feuer auf Baustelle in Bonn : Baustoffe in Lengsdorf geraten in Brand

Baustoffe in Lengsdorf geraten in Brand

Feuer auf Baustelle in Bonn

In Lengsdorf hat es am Freitag gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Durch das schnelle Eingreifen von Bauarbeitern wurde in Lengsdorf wahrscheinlich ein größerer Brand verhindert. Auf einer Baustelle war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Auf einer Baustelle an der Villemombler Straße ist am Freitagvormittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Ein Stapel von Baustoffen ist vor dem Fenster an einem Neubau in Brand geraten. Die Flammen ergriffen die Fensterrahmen und sorgten so für eine starke Rauchentwicklung, Der Qualm zog ins Gebäude.