Brückenhofmuseum in Oberdollendorf : Bürger feiern beim jüdischen Laubhüttenfest mit mulmigem Gefühl

Oberdollendorf Nach dem Anschlag von Halle bleiben manche dem jüdischen Laubhüttenfest in Oberdollendorf fern.

Einige Bekannte hätten ihr von der Angst erzählt, die sie nun wenige Tage nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle/Saale an jüdischen Feiertagen beschleiche. Der Anschlag wurde am höchsten und heiligsten jüdischen Feiertag, dem Jom Kippur, verübt. "Viele Menschen jüdischen Glaubens fühlten sich nun an solchen Tagen zu Hause sicherer", sagte Wasser. Jom Kippur ist das Versöhnungsfest der Juden. Der ernste Charakter, der diesen Tag prägt, hat sich bis heute erhalten. Der Feiertag fiel in diesem Jahr auf den 9. Oktober.