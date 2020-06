Nach Sachbeschädigung in Rhöndorf : Kreuz am Siegfriedfelsen kann erst im Herbst geborgen werden

Rhöndorf Ursprünglich war der Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) davon ausgegangen, dass das Gipfelkreuz am Siegfriedfelsen oberhalb von Rhöndorf gestohlen worden war. Jetzt wurde das Metallkreuz unterhalb der Felsnase im Steilhang entdeckt.

Das Rhöndorfer Gipfelkreuz ist wieder da. Es hängt in der Felswand, etwa sechs bis acht Meter südöstlich unter der Spitze des Siegfriedfelsens. Ein aufmerksamer Beobachter hatte seine Entdeckung dem Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) gemeldet. Das Metall-Kreuz, das im Felsen fest verschraubt und mit zwei Stahlseilen gesichert war, hatten Unbekannte vor wenigen Wochen vermutlich mit einer Flex abgebaut und ebenso wie die Spannseile in die Tiefe befördert.

Der VVS als Eigentümer war von einem Diebstahl ausgegangen und hatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Denn zunächst blieb die Suche im Umfeld des Felsens ergebnislos. Nun also wurde das Kreuz doch noch entdeckt. Der VVS hat die Anzeige auf Sachbeschädigung geändert. „Wir werden das Kreuz Anfang September bergen“, so VVS-Vize Gerhard Müller nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde. Denn am Siegfriedfelsen nistet wie schon seit mehreren Jahren ein Wanderfalke. „Der soll erst in Ruhe seine Brut aufziehen“, so Müller. Außerdem habe dort eine seltene Glattnatter ihr „Revier“.