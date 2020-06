Zu teuer : Siebengebirgsgymnasium soll nicht neu gebaut werden

Bad Honnef Das Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef ist ein Sanierungsfall. Von dem Gedanken, die Schule abzureißen und komplett neu zu bauen, rät ein Gutachter aber ab: zu teuer. Selbst eine Sanierung dürfte ein finanzieller Kraftakt werden.

Aus der Traum. Zwar steht die finale Entscheidung noch aus. Und doch scheint es nach Beratungen im Schulausschuss unausweichlich: Einen Neubau des Siebengebirgsgymnasiums, ob am jetzigen oder an einem neuen Ort, wird es nicht geben. Stattdessen wird es darum gehen, die einzige weiterführende Schule in städtischer Hand von Grund auf zu sanieren. Die Zahlen, die Gutachter Michael Schultze-Rhonhof im Gepäck hatte, lassen zugleich den Schluss zu: Jahre, Jahrzehnte gar ist am „Patienten“ Sibi herumgedoktert worden, ohne wirklich zu seiner Genesung beizutragen. Denn auch für Sanierung und Modernisierung schätzt der Gutachter die reinen Baukosten auf schwindelerregende 32,7 Millionen Euro.

Denn als hätte der Blick auf die reinen Baukosten für die Sanierung – zumal in Corona-Zeiten, da Steuereinbußen zwangsläufig folgen – noch nicht gereicht: Beim Anblick der Zahlen für „all das, was man an Geld auch in der Zukunft braucht“ (Schultze-Rhonhof), um „nur“ die Sanierung zu ermöglichen, fuhr den Mandatsträgern erkennbar der Schreck in die Glieder: Auf 66 Millionen Euro kam der Gutachter da. Ein Neubau auf dem heutigen Gelände läge ihm zufolge sogar bei Baukosten von knapp 59 Millionen Euro, ein Neubau etwa auf dem Hockeygelände in Selhof bei 57,4 Millionen Euro. Stemmen müsste die Stadt dafür in den kommenden Jahrzehnten insgesamt 93 beziehungsweise 90 Millionen Euro.