Vereine in der Corona-Krise : Sportverband Bad Honnef lobt Fortschritt bei den Sportstätten

Vereinssport in Corona-Zeiten

Ganz langsam rollt nach Corona der Sportbetrieb wieder an. Florian Hambuch (ATV): „Bis zum Ende der Sommerferien gibt es keinen Kinder- und Jugendsport, wir müssen schauen, wie sich alles entwickelt.“ Das Abstandhalten sei bei der Jugend schwierig. Die Mitglieder würden viel Verständnis aufbringen. Ob sich die Situation auch in Kündigungen äußert, werde sich erst am Ende des Jahres zeigen.

Hockey-Club-Vorsitzender Wilhelm Strohmeier berichtet vom ersten Probetraining. „Wir haben den Platz in drei Spielfelder eingeteilt, mit je einem Betreuer. Ein Aufwand, der in keinem Verhältnis steht.“ Mirko Lorenz (SFA): „Die Leute haben Angst. Ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen.“

Klaus Beydemüller (RTV), sagte: „Läuft es ganz schlecht, geht es erst im Januar wieder los.“ Klaus-Peter Baum (DLRG) erzählte, dass es bis 2021 keine Schwimmkurse geben wird. Dank galt der Stadt, dass die DLRG mit Jugendlichen ab Öffnung am 29. Juni ins Freibad dürfe. Ein Rettungsboot werde angeschafft, denn die Bevölkerung werde an Seen und in den Rhein ausweichen. Dass es keine Austritte bisher gebe, bestätigte wie er Marita Weinberg für den Breitensport. Allerdings fürchtet sie, dass dies im Eiche-Fitnessstudio anders sein könnte; auch die Reha-Einnahmen fehlten. Man habe Soforthilfe vom Land in Anspruch genommen, berichtete Weinberg weiter.

Heike Theiss von den Tischtennisfreunden berichtete, dass bisher nur Erwachsene spielen. „Nur ein Drittel nutzen das Training. Viele haben Angst.“ Robert Heil zur Leichtathletik: „Wir können beim Laufen und Werfen im Stadion den Abstand gut halten. Aber es gibt keine Meisterschaften, keine Wettbewerbe.“ Und wie es im Winter wird, in der Halle – das wisse keiner. Stephan Elster: „Bei uns Schützen wurden alle Traditionsveranstaltungen abgesagt, der Ligabetrieb ist eingestellt. Wirtschaftlich ist das eine Null-Nummer.“ rfreulich: „Die Stadt hat die Sportstättennutzungsgebühr umgehend gestundet“, so svb-Vorsitzende Marie-José Püllen. oro