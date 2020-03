Unterschriftenliste überreicht : Eltern und Schüler in Rhöndorf fordern Tempo 30

RHÖNDORF Eine Initiative aus Eltern und Schülern fordert in Rhöndorf Tempo 30. Dafür haben sie rund 1000 Unterschriften gesammelt. Gespräche mit dem Landesbetrieb laufen bereits.

Viertklässler hoben auf dem Hof der Rhöndorfer Grundschule ihre selbstgemalten Schilder in die Höhe mit den Aufschriften: „Tempo 30!“ oder „Achtung, bitte nur 30 fahren!“ Und Bürgermeister Otto Neuhoff hängten sie einen Tempo-30-„Orden“ um den Hals. Das Stadtoberhaupt und Holger Heuser, Erster Beigeordneter der Stadt, waren per Fahrrad gekommen, um von Eltern der Schüler Unterschriften in Empfang zu nehmen. Die Forderungen der Initiative: Tempo 30 auf der Rhöndorfer Straße von der Kapelle bis zur Feuerwehr und eine bessere Beleuchtung rund um den Zebrastreifen in Höhe der Einmündung der Drachenfelsstraße, den viele der Kinder auf dem Weg zur Schule überqueren.