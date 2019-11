Historische Zeitschrift : Aus der Historie des Pax-Heims in Unkel

Unkel Auf großes Interesse stieß die Vorstellung des 29. Unkeler Geschichtsbotens „Der Wittgenstein’sche Hof und seine Nachfolgebauten bis zum heutigen Pax-Heim“.

„Im Herbst 2013 gab der frühere Stadtarchivar Rudolf Vollmer mir den Brief des Unkeler Winzers Wilhelm Winnen“, erinnerte sich Bovy an die Initialzündung für seine Forschungen. „Den hatte dieser Mitte des 19. Jahrhunderts ohne genaue Adresse seinem Dienstherrn, Hubert Seydlitz, Wohlgeboren in Maastricht, geschrieben. Dieser Name war mir in meiner Heimatstadt völlig unbekannt und ich begann nachzuforschen.“ Bovys Arbeit war zunächst auf Personen ausgerichtet, bis ihn der bis dahin in der Forschung noch gänzlich unbekannte Seydlitz zu dessen Schwiegervater, dem Kölner Unternehmer Paul Heinrich Merkens, führte. Dieser wiederum war der Schwiegersohn des Kölner Bürgermeisters Johann Jakob von Wittgenstein, dem als ersten mit Sicherheit seit 1794 das Ursprungsgebäude des Pax-Heims an der Rheinpromenade zugeschrieben werden kann.