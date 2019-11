DNA-Auswertung : Ermittler haben neue Erkenntnisse im Mordfall Claudia Ruf

Grevenbroich Gibt es eine neue Spur im Mordfall Claudia Ruf? Das Mädchen aus Grevenbroich wurde 1996 entführt und ermordet. Nun wollen Ermittler der Polizei neue Ergebnisse präsentieren. Gibt es einen Zusammenhang zu einer DNA-Spur, die neu ausgewertet wurde?

Vor mehr als 23 Jahren starb Claudia Ruf aus Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss einen grausamen Tod: Das elfjährige Mädchen verschwand am 11. Mai 1996 während eines Spaziergangs und wurde zwei Tage später 70 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt ermordet in Euskirchen gefunden: Der Täter hatte die Elfjährige vergewaltigt, erdrosselt und nach dem Tod mit Benzin übergossen und angezündet. Er wurde nie gefunden.

Cold-Case-Unit will Fall Claudia Ruf aufklären

Doch aufgegeben haben die Ermittler nicht: Der Fall Claudia Ruf gehört zur „Cold Case“-Datenbank des Landeskriminalamtes in Düsseldorf. Am Freitag wollen die Ermittler nun in einer Pressekonferenz neue Ansätze präsentieren, „die zur Aufklärung des Verbrechens führen sollen“.