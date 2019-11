Transportflugzeug : Antonov 124 startet erneut vom Flughafen Köln/Bonn

Am Morgen landete eine Antonov 124 in Köln. Foto: Köln/Bonn Airport

Köln Am Mittwochmorgen ist erneut eine Antonov 124 am Flughafen Köln/Bonn. Noch am gleichen Abend, soll das riesige Transportflugzeug die Region wieder verlassen.

Erneut ist am Mittwochmorgen eine Antonov 124 am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Dies teilte der Flughafen über Facebook mit. Ende der 1970er Jahre wurde das Transportflugzeug von der Sowjetunion konzipiert. Heutzutage wird es vorrangig für Charterfrachtflüge verwendet.

