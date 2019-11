Polizei bittet um Hinweise : Bewaffneter überfällt Bankfiliale in Köln-Kalk

Köln In Köln-Kalk hat am Donnerstagnachmittag ein unbekannter Mann eine Filiale der Postbank überfallen und mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht. Die Kölner Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Köln-Kalk eine Filiale der Postbank überfallen. Wie die Polizei erklärte, betrat er Geschäftsstelle in der Robertstraße um circa 17:20 Uhr, richtete eine Pistole auf mehrere Angestellte sowie anwesende Kunden und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im Schalterbreich öffnete er mehrere Schubladen und flüchtete wenig später ohne Beute zu Fuß in die Richtung der Antoniastraße.