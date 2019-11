Festnahmen in Köln und Düsseldorf : Polizei nimmt Mitglieder von Schleuserbande fest

Kobelnz/Köln Die Polizei hat zwei mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande festgenommen. Die Festnahmen erfolgten in Köln und Düsseldorf.

Im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Schleuserbande hat die Polizei am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen zwei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe festgenommen. Zeitgleich seien unter anderem in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Wiesbaden Wohnungen sowie Geschäftsräume durchsucht worden, teilte die Bundespolizei in Koblenz mit.